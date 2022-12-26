Петербуржский архитектор обезглавил человека автомобилем

Вечером в воскресенье, 25 декабря, произошло ДТП на 23 километре автодороги «Ушаково-Гравийное» Ленобласти. Как сообщает источник Gazeta.SPb, 41-летний архитектор ехал на Exeed VX со стороны поселка Ольшанки в сторону поселка Первомайское и наехал на пешехода.

Поясняется, что неизвестный мужчина (в возрасте от 25 до 40 лет) лежал на проезжей части, в результате наезда водитель обезглавил его, отметил источник. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, виновник ДТП привлекался к административной ответственности из-за нарушений ПДД в 2022 году 32 раза.

Ранее сообщалось, что прямо перед прилетом президента Владимира Путина в Петербург на Пулковском шоссе случилась очень необычная авария. Об этом сообщают местные СМИ.

Поясняется, что с обычной бюджетной легковушкой столкнулся элитный ROLLS-ROYCE WRAITH, который куда-то чрезвычайно спешил.

По словам очевидцев, сразу после ДТП водитель машины тут же скрутил номера и убрал их в багажник. Пассажир люксовой машины уехал через некоторое время на подъехавшем Land Cruiser.