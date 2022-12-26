Билайн представил телеком-операторам Петербурга решение для борьбы с подменными номерами

Билайн представил телеком-операторам Петербурга решение для борьбы с подменными номерами
фото: Алена Сертакова

«ВымпелКом» (бренд билайн) провёл в Петербурге конференцию, в которой приняли участие более 50 телеком-компаний, предоставляющих услуги доступа в интернет и телефонии. Представители билайна и игроки рынка связи обсудили ситуацию в отрасли, тренды рынка, технологии взаимодействия между операторами и возможности межоператорских сервисов.

Сотрудники Дирекции по взаимодействию с операторами Западного региона билайн рассказали об антифрод платформе, предназначенной для борьбы с мошенничеством. Платформа способна обрабатывать порядка 5 тыс. запросов в секунду и 150 млн — в сутки, помогая защищать операторов от нежелательного трафика: звонков-сбросов, спам-трафика, ddos-атак.

Отдельно нужно отметить, что в рамках антифрод платформы билайна доступна услуга облачной верификации вызовов, поступающих из сетей сотовых операторов. Верификация позволяет блокировать звонки мошенников, использующих подмену номеров. Также сервис дает возможность осуществлять блокировку вызовов по спискам, их маршрутизацию и вести черные списки номеров мошенников.

фото: Алена Сертакова

Петр Алферов, директор по управлению фродом билайна:

«Билайн – один из основных транзитных операторов в России, который в период динамических изменений в отрасли помогает своим партнерам очистить голосовой трафик от подмен номеров и фрода. Система, которую мы используем для этих целей, — наша собственная разработка. Она не зависит от внешних вендоров и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными аналогами. Планируем и дальше совершенствовать свою платформу для импортозамещения критически важных решений в отрасли».

фото: Алена Сертакова
фото: Алена Сертакова

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