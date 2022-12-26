Стало известно, как будут работать почтовые отделения в новогодние праздники

В новогодние праздники изменится график почтовых отделений в России. Об этом сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Так, непосредственно 31 декабря по всей стране отделения почты России будут работать на час меньше. Исключением станут круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21:00. В то же время уточняется, что все круглосуточные отделения возобновят деятельность уже с 10:00 1 января.

Все остальные отделения почты не будут работать 1,2 и 7 января. Уточняется, что в эти дни почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии будут доставлены в необходимый срок, говорят в ведомстве.

Также сообщается, что 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга представил информацию о том, как будет организована медицинская помощь во время новогодних праздников. Информацию в своих социальных сетях опубликовал глава ведомства Дмитрий Лисовец.

По его словам, в праздники работать будут все поликлиники во всех районах города. Таким образом, в городе будут работать 110 взрослых поликлиник и 81 детская. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей. Кроме этого, будет работать от одной до трех инфекционных бригад в поликлиниках. Это будет зависеть от загрузки.