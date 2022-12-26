С заботой о четвероногих братьях: как выгуливать собак зимой

Собаки, как и люди, могут простудиться, заболеть. Тем более, если не соблюдать определенные правила в зимний период. Рассказываем, что важно помнить.

Никаких сквозняков

Одно из важных правил — недопущение сквозняков. Постелите дома во всех комнатах ковры, лежанки или что-либо еще, чтобы полы в квартире стали более теплыми. Кроме этого, если вы выпускаете своего питомца погулять на задний двор, не оставляйте его одного. Особенно тщательно следите за тем, чтобы между подушечек лап собаки не застряли комочки снега и лед.

Из-за этого могут возникнуть трещины на подушечках лап. Если этого избежать все-таки не удалось, попробуйте втирать небольшое количество вазелина. Так вам удастся смягчить кожу. В целом же, не позволяйте питомцу слишком долго находиться на улице. Из-за низких температур животное может получить обморожение или переохлаждение. Например, при температуре -10 гулять можно не более получаса. С понижением температуры время прогулки уменьшается.

Не экономить на зимней одежде

Для маленьких и менее активных собак зимняя одежда обязательна. Маленькие, короткошерстные и голые породы собак с большей вероятностью будут замерзать по мере похолодания. К таким собакам можно отнести чихуахуа или карликового пинчера. В то же время длинноухим породам нужны шапочки — это предотвратит появление отита.

Желательно, чтобы одежда покрывала около 70% туловища питомца. Не стоит оставлять без внимания конечности и шею собаки.

В целом же, наблюдайте за питомцем и при первых признаках переохлаждения (поджимание лап, дрожь, стремление сесть или лечь) немедленно возвращайтесь домой. Лучше в таком случае возвращаться домой бегом, чтобы собака смогла согреться.

Крем для лап

После прогулок имеет смысл использовать крем для лап. Как правило, все они созданы на основе пчелиного воска, вазелина или животного жира. Учтите, что крем станет спасением только от обморожения. А вот от таблицы Менделеева в виде реагентов крем никак не поможет. Однако в мороз будет совершенно не лишним смазать таким средством подушечки лап собаки.