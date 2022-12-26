Петербуржские полицейские задержали участницу преступной группы с 10-ю килограммами наркотиков

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участницу преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе розыска у женщины было изъято пять свертков общей массой более 4,9 килограмм наркотических средств. Задержанной оказалась неработающая 31-летняя женщина. Кроме этого, по месту проживания было найдено 322 расфасованных и подготовленных к сбыту закладки. Общая масса наркотических веществ в этих свертках составила еще 6 килограммов.

Кроме этого, были изъяты электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, использовавшиеся в преступных целях. В результате возбуждено уголовное дело. Подозревая задержана.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 25 декабря, произошло ДТП на 23 километре автодороги «Ушаково-Гравийное» Ленобласти. Как сообщает источник Gazeta.SPb, 41-летний архитектор ехал на Exeed VX со стороны поселка Ольшанки в сторону поселка Первомайское и наехал на пешехода.

Поясняется, что неизвестный мужчина (в возрасте от 25 до 40 лет) лежал на проезжей части, в результате наезда водитель обезглавил его, отметил источник. Мужчина скончался на месте происшествия.