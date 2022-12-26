Мимо кассы: что крадут петербуржцы в преддверии Нового года

До Нового года осталось всего ничего, пора задумываться о том, что же приготовить для праздничного стола. Как минимум, настало время для покупки всех необходимых продуктов. Некоторые петербуржцы решили брать всё в свои руки в прямом смысле. Только с 19 декабря жители похитили алкоголь, продукты, предметы личной гигиены и бытовую косметику почти на 1 миллион рублей.

Как сообщает «Мойка 78«, за это время в городе и области совершались кражи как на небольшие суммы (ориентировочно 100 рублей), так и на крупные (20 тысяч рублей). При этом больше всего петербуржцы похитили 23 декабря — на сумму 240 тысяч рублей. А вот, напротив, не продуктивным оказалось 19 декабря — 85 тысяч рублей. Например, в Приморском районе два мужчины зашли в отдел с алкоголем, а затем спрятали под одежду несколько бутылок крепкого алкоголя на сумму 24,6 тысячи рублей, после чего скрылись.

В то же время в Кудрово злоумышленник сложил в заранее подготовленную сумку несколько коробок детского питания, а затем спешно скрылся. Сумма ущерба составила 18,5 тысячи рублей.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, чего ждать от рынка труда в 2023 году
Синоптик Колесов рассказал, какую погоду ждать в Новый год
Петербуржская служебная собака Есения вышла на пенсию
Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на ...
Педиатр рассказала, какие особенности заболеваемости гриппом у детей в этом ...
В Петербурге за сутки выявлено 882 случая заражения коронавирусом
Мимо кассы: что крадут петербуржцы в преддверии Нового года
Директор музыканта Шевченко высказался о его смерти