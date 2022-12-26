Мимо кассы: что крадут петербуржцы в преддверии Нового года

До Нового года осталось всего ничего, пора задумываться о том, что же приготовить для праздничного стола. Как минимум, настало время для покупки всех необходимых продуктов. Некоторые петербуржцы решили брать всё в свои руки в прямом смысле. Только с 19 декабря жители похитили алкоголь, продукты, предметы личной гигиены и бытовую косметику почти на 1 миллион рублей.

Как сообщает «Мойка 78«, за это время в городе и области совершались кражи как на небольшие суммы (ориентировочно 100 рублей), так и на крупные (20 тысяч рублей). При этом больше всего петербуржцы похитили 23 декабря — на сумму 240 тысяч рублей. А вот, напротив, не продуктивным оказалось 19 декабря — 85 тысяч рублей. Например, в Приморском районе два мужчины зашли в отдел с алкоголем, а затем спрятали под одежду несколько бутылок крепкого алкоголя на сумму 24,6 тысячи рублей, после чего скрылись.

В то же время в Кудрово злоумышленник сложил в заранее подготовленную сумку несколько коробок детского питания, а затем спешно скрылся. Сумма ущерба составила 18,5 тысячи рублей.