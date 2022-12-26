Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на церемонии вручения премии DC AWARD 2022

Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на церемонии вручения премии DC AWARD 2022
фото: организаторы премии

В конце декабря прошло традиционное подведение итогов премии, которую ежегодно вручает российский журнал о моде Dress Code. Золотые статуэтки достались лучшим отечественным специалистам и брендам, которые заняты в области дизайна жизни, моды, красоты и здоровья.

Члены экспертного жюри взяли «Русский след» — выбрали лучших из лучших среди представителей отечественного бизнеса в сфере красоты для жизни.

Победители в блоке номинаций «Красота и здоровье»

Награды в категории достались девяти победителям. Лучшими косметическими брендами стали Excellance Moscow (инновационная косметика) и Spaquatoria (косметика для СПА), лучшим парфюмерным брендом — Teona Perfume.

Лучшим бизнес-проектом продвижения российских брендов профессиональной косметики назван Monplezir.

За достижения в области пластической хирургии экспертом года стал Вадим Филатов (пластический хирург, автор технологи невидимых швов).

Специальные награды получили клиника косметологии «МЕДИ на Невском» (номинация «Легенда российской эстетической медицины») и Татьяна Буланова, которая забрала статуэтку в номинации «За популяризацию российской парфюмерии».

Премия за победу в номинации «Самый яркий стартап в сегменте эстетической медицины» досталась LA Clinique.

Идеолог проекта «МЕДУЗА» и бизнес-эксперт Оксана Бурдужа победила в номинации «Доступная красота: прорыв года».

Победители в блоке номинаций «Дизайн жизни»

Статуэтки в этом блоке получили люди и компании, которые сделали что-то важное для красоты жизни.

Всего в этом блоке — 12 лауреатов:

  1. Коттеджный поселок «Ингела Парк» стал лучшим инвестиционным проектом загородной недвижимости («Экология души»).
  2. Татьяна Марчук получила статуэтку за гармоничные отношения и развитие бизнес-леди России («Экология души»).
  3. АНУШ победил в номинации «Экология души: арт-терапия».
  4. Анна Глухова и Art Pozitiv награждены специальной наградой «За развитие и популяризацию российской культуры в регионах РФ».
  5. Ксения Катечкина и ЛОД — наградой «За повышение качества образовательных услуг в сфере креативных индустрий».
  6. Лада Быстрицкая получила статуэтку «За особые заслуги в развитии российского фарфора».
  7. Оксана Блохина и Vorontsova Home получили награду за популяризацию народных промыслов в премиум-сегменте домашнего текстиля.
  8. Елена Овечкина названа дизайнером года в категории «Пространство жизни».
  9. Софию Григорьеву наградили за популяризацию русского стиля в архитектуре.
  10. Оксана Шаптала получила награду в номинации «Инвестиции в недвижимость: лучший риэлтор года».
  11. Сеть загородных коттеджей SOVA стала лучшим проектом здорового загородного отдыха.
  12. Дом интерьерного дизайна IDHome назван интерьерным шоурумом года.

Победители в блоке номинаций «Мода»

Новинки года, самые надежные специалисты, лучшие тематические концепты и производители получили награды в номинациях, связанных с модой. В этом блоке больше всего номинаций — и лауреатов. Вот как распределились награды:

  1. Гера Скандал/Gera Skandal — дизайнер года в сегменте «Детская мода».
  2. Катя Андержанова — награда «За популяризацию культуры школьной формы и фирменного стиля».
  3. Татьяна Мельник и TiMe Deluxe — «Дизайнер года» (награда вручена в категории «Украшения / За сохранение национальных традиций России и воспитание культуры украшений»).
  4. Анна Овчинникова стала «Легендой петербургского стиля» (специальная награда).
  5. Эдгар Мурадян получил статуэтку за возрождение великих традиций ювелирного искусства России.
  6. Елена Мясникова стала экспертом года за достижения в области импортозамещения в премиум-сегменте Fashion.
  7. Сагдана Салахатдинова / SagdanaYaratam стала самым перспективным дизайнером РФ и открытием года в данной номинации.
  8. Генеральный директор группы компаний MAGIC GROUP Александр Перемятов получил статуэтку в номинации «Ретейл-прорыв года».
  9. Наталье Солдатовой вручили специальную награду «За многолетний вклад в развитие и популяризацию отечественной дизайнерской моды в различных категориях».
  10. STAYER получил специальную награду как «Легенда спортивной моды России».
  11. Бренд эксклюзивной вязаной одежды и аксессуаров Reginleif победил в номинации «За популяризацию народных промыслов в премиум-сегменте аксессуаров».
  12. RICONTE / Фабрика «Парижская Коммуна» стала лучшим российским обувным брендом года.
  13. Abaya by I.R. стал брендом года в категории ModestFashion.
  14. Лучшим производителем изделий из меха премиального класса стал бренд AMELI.
  15. Бренд Barhat Store & Amilo MC наградили за популяризацию российской дизайнерской моды среди молодежи.
  16. Свадебный салон «Княгиня Ольга» получил награду в номинации «Доступная роскошь: Лучший бизнес-проект в области свадебной моды».
  17. REVE стал открытием года в номинации «Самый динамично развивающийся бренд РФ».
  18. Арт-шубы Inga Keren признаны лучшим творческим проектом в категории «Искусство в Моде».
  19. MFORM получил статуэтку за лучшую коллекцию года в категории «Украшения».
  20. Бренд MEYER стал лучшим тематическим концептом в сегменте мужской моды.
  21. Bossy Lady назвали лучшим тематическим концептом в сегменте «Обувь и аксессуары»
фото: организаторы премии
общество


 

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