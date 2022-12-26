Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на церемонии вручения премии DC AWARD 2022

В конце декабря прошло традиционное подведение итогов премии, которую ежегодно вручает российский журнал о моде Dress Code. Золотые статуэтки достались лучшим отечественным специалистам и брендам, которые заняты в области дизайна жизни, моды, красоты и здоровья.
Члены экспертного жюри взяли «Русский след» — выбрали лучших из лучших среди представителей отечественного бизнеса в сфере красоты для жизни.
Победители в блоке номинаций «Красота и здоровье»
Награды в категории достались девяти победителям. Лучшими косметическими брендами стали Excellance Moscow (инновационная косметика) и Spaquatoria (косметика для СПА), лучшим парфюмерным брендом — Teona Perfume.
Лучшим бизнес-проектом продвижения российских брендов профессиональной косметики назван Monplezir.
За достижения в области пластической хирургии экспертом года стал Вадим Филатов (пластический хирург, автор технологи невидимых швов).
Специальные награды получили клиника косметологии «МЕДИ на Невском» (номинация «Легенда российской эстетической медицины») и Татьяна Буланова, которая забрала статуэтку в номинации «За популяризацию российской парфюмерии».
Премия за победу в номинации «Самый яркий стартап в сегменте эстетической медицины» досталась LA Clinique.
Идеолог проекта «МЕДУЗА» и бизнес-эксперт Оксана Бурдужа победила в номинации «Доступная красота: прорыв года».
Победители в блоке номинаций «Дизайн жизни»
Статуэтки в этом блоке получили люди и компании, которые сделали что-то важное для красоты жизни.
Всего в этом блоке — 12 лауреатов:
- Коттеджный поселок «Ингела Парк» стал лучшим инвестиционным проектом загородной недвижимости («Экология души»).
- Татьяна Марчук получила статуэтку за гармоничные отношения и развитие бизнес-леди России («Экология души»).
- АНУШ победил в номинации «Экология души: арт-терапия».
- Анна Глухова и Art Pozitiv награждены специальной наградой «За развитие и популяризацию российской культуры в регионах РФ».
- Ксения Катечкина и ЛОД — наградой «За повышение качества образовательных услуг в сфере креативных индустрий».
- Лада Быстрицкая получила статуэтку «За особые заслуги в развитии российского фарфора».
- Оксана Блохина и Vorontsova Home получили награду за популяризацию народных промыслов в премиум-сегменте домашнего текстиля.
- Елена Овечкина названа дизайнером года в категории «Пространство жизни».
- Софию Григорьеву наградили за популяризацию русского стиля в архитектуре.
- Оксана Шаптала получила награду в номинации «Инвестиции в недвижимость: лучший риэлтор года».
- Сеть загородных коттеджей SOVA стала лучшим проектом здорового загородного отдыха.
- Дом интерьерного дизайна IDHome назван интерьерным шоурумом года.
Победители в блоке номинаций «Мода»
Новинки года, самые надежные специалисты, лучшие тематические концепты и производители получили награды в номинациях, связанных с модой. В этом блоке больше всего номинаций — и лауреатов. Вот как распределились награды:
- Гера Скандал/Gera Skandal — дизайнер года в сегменте «Детская мода».
- Катя Андержанова — награда «За популяризацию культуры школьной формы и фирменного стиля».
- Татьяна Мельник и TiMe Deluxe — «Дизайнер года» (награда вручена в категории «Украшения / За сохранение национальных традиций России и воспитание культуры украшений»).
- Анна Овчинникова стала «Легендой петербургского стиля» (специальная награда).
- Эдгар Мурадян получил статуэтку за возрождение великих традиций ювелирного искусства России.
- Елена Мясникова стала экспертом года за достижения в области импортозамещения в премиум-сегменте Fashion.
- Сагдана Салахатдинова / SagdanaYaratam стала самым перспективным дизайнером РФ и открытием года в данной номинации.
- Генеральный директор группы компаний MAGIC GROUP Александр Перемятов получил статуэтку в номинации «Ретейл-прорыв года».
- Наталье Солдатовой вручили специальную награду «За многолетний вклад в развитие и популяризацию отечественной дизайнерской моды в различных категориях».
- STAYER получил специальную награду как «Легенда спортивной моды России».
- Бренд эксклюзивной вязаной одежды и аксессуаров Reginleif победил в номинации «За популяризацию народных промыслов в премиум-сегменте аксессуаров».
- RICONTE / Фабрика «Парижская Коммуна» стала лучшим российским обувным брендом года.
- Abaya by I.R. стал брендом года в категории ModestFashion.
- Лучшим производителем изделий из меха премиального класса стал бренд AMELI.
- Бренд Barhat Store & Amilo MC наградили за популяризацию российской дизайнерской моды среди молодежи.
- Свадебный салон «Княгиня Ольга» получил награду в номинации «Доступная роскошь: Лучший бизнес-проект в области свадебной моды».
- REVE стал открытием года в номинации «Самый динамично развивающийся бренд РФ».
- Арт-шубы Inga Keren признаны лучшим творческим проектом в категории «Искусство в Моде».
- MFORM получил статуэтку за лучшую коллекцию года в категории «Украшения».
- Бренд MEYER стал лучшим тематическим концептом в сегменте мужской моды.
- Bossy Lady назвали лучшим тематическим концептом в сегменте «Обувь и аксессуары»