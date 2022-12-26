Лучшие российские имена и бренды в сфере креативных индустрий назвали на церемонии вручения премии DC AWARD 2022

В конце декабря прошло традиционное подведение итогов премии, которую ежегодно вручает российский журнал о моде Dress Code. Золотые статуэтки достались лучшим отечественным специалистам и брендам, которые заняты в области дизайна жизни, моды, красоты и здоровья.

Члены экспертного жюри взяли «Русский след» — выбрали лучших из лучших среди представителей отечественного бизнеса в сфере красоты для жизни.

Победители в блоке номинаций «Красота и здоровье»

Награды в категории достались девяти победителям. Лучшими косметическими брендами стали Excellance Moscow (инновационная косметика) и Spaquatoria (косметика для СПА), лучшим парфюмерным брендом — Teona Perfume.

Лучшим бизнес-проектом продвижения российских брендов профессиональной косметики назван Monplezir.

За достижения в области пластической хирургии экспертом года стал Вадим Филатов (пластический хирург, автор технологи невидимых швов).

Специальные награды получили клиника косметологии «МЕДИ на Невском» (номинация «Легенда российской эстетической медицины») и Татьяна Буланова, которая забрала статуэтку в номинации «За популяризацию российской парфюмерии».

Премия за победу в номинации «Самый яркий стартап в сегменте эстетической медицины» досталась LA Clinique.

Идеолог проекта «МЕДУЗА» и бизнес-эксперт Оксана Бурдужа победила в номинации «Доступная красота: прорыв года».

Победители в блоке номинаций «Дизайн жизни»

Статуэтки в этом блоке получили люди и компании, которые сделали что-то важное для красоты жизни.

Всего в этом блоке — 12 лауреатов:

Коттеджный поселок «Ингела Парк» стал лучшим инвестиционным проектом загородной недвижимости («Экология души»). Татьяна Марчук получила статуэтку за гармоничные отношения и развитие бизнес-леди России («Экология души»). АНУШ победил в номинации «Экология души: арт-терапия». Анна Глухова и Art Pozitiv награждены специальной наградой «За развитие и популяризацию российской культуры в регионах РФ». Ксения Катечкина и ЛОД — наградой «За повышение качества образовательных услуг в сфере креативных индустрий». Лада Быстрицкая получила статуэтку «За особые заслуги в развитии российского фарфора». Оксана Блохина и Vorontsova Home получили награду за популяризацию народных промыслов в премиум-сегменте домашнего текстиля. Елена Овечкина названа дизайнером года в категории «Пространство жизни». Софию Григорьеву наградили за популяризацию русского стиля в архитектуре. Оксана Шаптала получила награду в номинации «Инвестиции в недвижимость: лучший риэлтор года». Сеть загородных коттеджей SOVA стала лучшим проектом здорового загородного отдыха. Дом интерьерного дизайна IDHome назван интерьерным шоурумом года.

Победители в блоке номинаций «Мода»

Новинки года, самые надежные специалисты, лучшие тематические концепты и производители получили награды в номинациях, связанных с модой. В этом блоке больше всего номинаций — и лауреатов. Вот как распределились награды: