Синоптик Колесов рассказал, какую погоду ждать в Новый год

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать горожанам в Новый год. Прогноз он дал в своем телеграм-канале.

По его словам, с точки зрения погоды, последние хорошие выходные в городе прошли, следующие уже таким словом не назовешь. Если начало недели еще будет морозным, то затем погода начнет постепенно портиться, утверждает он. Завтра, 27 декабря, в городе ожидается снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха еще будет отрицательной.

К середине недели жителям региона стоит ждать приход оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет, говорит Колесов.

«Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше», — сказал Колесов.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года продажи жилья иностранцам в Турции снизились на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего продано 6083 дома. Об этом сообщается в отчете Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

Интересно, что доля продаж жилья иностранцам в общем объеме продаж жилья составила 5,2%. Так, Анталия заняла первое место по продажам домов иностранцам (2616 домов). За Анталией следуют Стамбул (733 дома) и Мерсин (567 домов). В то же время продажи жилья иностранцам в январе-ноябре увеличились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 61 104.