Все-таки нужен берег турецкий: россияне лидируют в покупке жилья там

В ноябре 2022 года продажи жилья иностранцам в Турции снизились на 17,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего продано 6083 дома. Об этом сообщается в отчете Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

Интересно, что доля продаж жилья иностранцам в общем объеме продаж жилья составила 5,2%. Так, Анталия заняла первое место по продажам домов иностранцам (2616 домов). За Анталией следуют Стамбул (733 дома) и Мерсин (567 домов). В то же время продажи жилья иностранцам в январе-ноябре увеличились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 61 104.

При этом за ноябрь больше всего жилья среди иностранцев в Турции купили жители России (2 575 домов). За гражданами Российской Федерации следуют Иран (510 домов), Ирак (331 дом) и Украина (277 домов).

Ранее сообщалось, что в основном жители Армении восприняли положительно резкое увеличение потока россиян в их страну. К таким выводам пришли аналитики по итогам социологического опроса.

Так, согласно опросу, 75% респондентов заявили, что относятся к приезду россиян положительно. Еще 10% отметили, что относятся к этому явлению скорее отрицательно. Только 11% высказались категорически отрицательно.