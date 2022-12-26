Аналитики выяснили, как армяне относятся к резкому потоку россиян в их страну

Аналитики выяснили, как армяне относятся к резкому потоку россиян в их страну
Фото: Pxhere

В основном жители Армении восприняли положительно резкое увеличение потока россиян в их страну. К таким выводам пришли аналитики по итогам социологического опроса.

Так, согласно опросу, 75% респондентов заявили, что относятся к приезду россиян положительно. Еще 10% отметили, что относятся к этому явлению скорее отрицательно. Только 11% высказались категорически отрицательно.

Подробнее о том, что жители Армении сочли положительным, а что нет в связи с релокацией россиян, можно узнать в дзен-канале.

общество


 

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