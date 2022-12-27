В предстоящем году на заводе Nissan в Петербурге произведут 10 тысяч автомобилей Lada

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут производиться автомобили Lada дороже основной линейки. На старте здесь будут производиться три модели. Об этом заявил президент компании «Автоваз» Максим Соколов.

Он добавил, что автомобили нельзя будет отнести к категории премиум, но они будут более дорогие. Это будет C и это будет класс D, пояснил он. В линейке будут как седаны, так и кроссоверы. На данный момент «Автоваз» ведет переговоры с потенциальными партнерами по производству. Со слов Соколова, возможно, это будет не один китайский производитель.

Он отметил, что продукция, которая будет производиться на этом заводе, будет современной и технологичной, но при этом не будет конкурировать с продукцией «Автоваза». Соколов также сообщил, что в 2023 году на петербуржском заводе планируется произвести порядка 10 тысяч автомобилей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Такое заявление сделал генеральный директор «Автоваза» Максим Соколов.

Он не стал раскрывать все карты, но отметил, что автомобили будут качественными, современными и с высочайшими стандартами безопасности. В то же время он обратил внимание, что выпускающиеся на этом заводе автомобили не будут конкурировать с той продукцией, которую производят на Волжском автомобильном заводе.

На данный момент идет стадия переговоров с партнерами, после подписания меморандумов, информацию сразу представят общественности, рассказал он.

Соколов также считает, что новые автомобили Lada будут пользоваться спросом.