Infiniti Дмитрия Хрусталева скрылась с места ДТП в Петербурге

В Петербурге произошло ДТП, участником которого стал автомобиль Infiniti Дмитрия Хрусталева. Однако за рулем автомобиля был не сам шоумен, а некая женщина. В Московском районе города Infiniti врезалась в Fiat и скрылась с места происшествия.

По словам хозяйки Fiat, та женщина и до ДТП вела себя неадекватно. По ее словам, женщину стали снимать некие девушки, и уже тогда стало понятно, что сейчас что-то произойдет. После этого как раз-таки женщина и врезалась в Fiat. Однако она не стала пытаться решить проблему, а просто скрылась с места происшествия.

Хозяйка Fiat не смогла дождаться оформления ДТП и тоже покинула место ДТП, пишет РЕН ТВ. Как выяснил телеканал, номер Infiniti зарегистрирован на актера и шоумена Дмитрия Хрусталева. Однако сам шоумен в ДТП участия не принимал. Также известно, что пострадавших в результате столкновения нет.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 декабря, около 6 утра скорая помощь выехала на сигнал об избиении в район Шлиссельбургского проспекта. Однако это закончилось тем, что избитый петербуржец решил ударить фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По данным источника, мужчина ударил фельдшера по лицу. В результате медицинская помощь понадобилась обоим: фельдшеру из-за разбитой губы, а петербуржцу из-за закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы на скуле и алкогольной интоксикации.