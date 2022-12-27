Эксперты рассказали, кому имеет смысл покупать смарт-часы

Один из популярных гаджетов сегодня — смарт-часы. Только за третий квартал 2022 года поставки смарт-часов по всему миру возросли на 30%. Казалось бы, довольно удобный, стильный и полезный девайс. Однако эксперты придерживаются мнения, что этот гаджет нужен далеко не каждому, для некоторых он может стать пустой тратой денег.

Эксперты Роскачества рекомендуют задуматься о том, для чего вы покупаете это девайс. Если вы покупаете смарт-часы только из-за того, что с помощью датчиков сможете мониторить какие-то активности, то скорее всего вы переплатите. У многих моделей часов, конечно, довольно маленькая погрешность при измерении — до 2%. Однако в лучшем случае, вы получите некие данные о своем сне, уровне кислорода в крови, давлении, которые вы не сможете системно обработать. В худшем — покупка часов будет разве что ради забавы.

Тем временем переплата может составить от 40 до 60%, говорят эксперты. Можно иметь на запястье модное электронное устройство и без этих дополнительных функций, и это обойдется значительно дешевле.

Не стоит забывать и том, что смарт-часы вряд ли будут вас больше мотивировать на занятия спортом, например. Смарт-часы могут не уступать фитнес-браслетам по точности и степени глубины различных показателей. Однако, если вы не знаете как анализировать эти данные, покупка будет для вас бесполезной.