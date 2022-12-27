«Доживает свой век»: эксперт высказался о продаже квартир по цессии

За 11 месяцев 2022 года спрос на покупку квартир по переуступке в Санкт-Петербурге снизился на 13,75% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит агентство недвижимости Ольги Эбель.

В ноябре, по сравнению с октябрем, интерес к покупке таких объектов снизился на 3,5%. При этом снижение количества запросов на такие объекты фиксируется уже третий месяц, говорят в агентстве.

«Рынок переуступок в Петербурге сейчас очень активный, предложения много и для покупателей они выгодны. Это связано с тем, что с продавцами можно договориться и по скидкам, и по условиям сделки», — отметила генеральный директор агентства.

По ее словам, такой вариант объектов выгоден горожанам, которые имеют большое количество наличных средств или семейную ипотеку. Интересно, что в 2023 году рынок переуступок может получить подпитку из-за возможной отмены льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на продажу выставили производственно-имущественный комплекс, расположенный в промышленной зоне «Предпортовая». Начальная стоимость на торгах — 300 миллионов рублей. Информация об этом содержится на площадке «Российский аукционный дом».

Выставленный комплекс состоит из земельных участков 4,6 гектара и 0,29 гектара. На них находятся здания, в том числе и объекты незавершенного строительства. Согласно разрешительной документации, на этих участках можно размещать либо складские помещения, либо объекты транспорта.