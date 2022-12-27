В Петербурге рухнул спрос на новостройки

Региональный спрос из городов-миллионников на приобретение квартир в новостройках Петербурга за полгода снизился на 33,29%. К таким выводам пришли аналитики. При этом отмечается, что такая динамика фиксируется в 15 мегаполисах страны, за исключением самой Северной столицы.

В то же время сообщается, что заметно просел интерес к петербургской недвижимости со стороны москвичей. На данный момент количество запросов оказалось на 51,82% ниже, чем весной-летом. Заметно сократился интерес и со стороны клиентов из Нижнего Новгорода, говорят эксперты. В этом случае падение спроса составило 42,27%.

Меньше недвижимостью в Петербурге также стали интересоваться клиенты из Ростова-на-Дону (на 37,07%) и из Перми (на 34,44%), сообщает АН «Георгия Патанина». В то же время самый значительный прирост числа обращений был отмечен со стороны жителей Омска. Положительная динамика составила 157,14%. Также небольшой рост отмечен со стороны клиентов из Воронежа, положительная динамика составила 2,12%.

Ранее сообщалось, что по данным консалтинговой компании NF Group, на Невском проспекте в Петербурге снижается доля свободного предложения. С начала года снижение составило 8,1%.

Поясняется, что в первую очередь это связано с повышенным сезонным спросом на торговые помещения и открытием магазинов локальных брендов, а также кафе и ресторанов. Более того, число открытых заведений общественного питания превышает число закрытых на 50%. В целом же, на развитие Невского проспекта как локации также повлияли рост туристического потока и уход или приостановка деятельности международных брендов, пояснили в компании.