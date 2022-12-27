Стало известно, кто займется разработкой виртуального проездного в Петербурге

В Санкт-Петербурге подведены итоги конкурса по выбору подрядчика, который займется совершенствованием виртуального проездного в городе. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Конкурс организовывало СПб ГКУ «Организатор перевозок», а победителем было выбрано ПАО «Ростелеком». Компания предложила выбрать необходимые работы за 215 миллионов рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 259 миллионов рублей. Победитель конкурса должен будет создать виртуальный проездной билет для оплаты проезда в городском транспорте.

Ранее стало известно, что в планах властей было создать мобильное приложение с возможностью создания виртуального проездного билета «Подорожник». Таким образом, у жителей должна появиться возможность оплачивать проезд с помощью телефона.

Также сообщалось, что с 1 января 2023 года в Петербурге будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте города. Об этом сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Так, проехать по карте «Подорожник» вы сможете за 49 рублей в метро и за 44 рубля на наземном транспорте. В то же время для «Подорожника» продолжит действовать пересадка в течение 60 минут. Вы сможете пересесть на автобус, трамвай или троллейбус первый раз за 44 рубля, а второй — за 10 рублей. Последующие пересадки, как и прежде, будут бесплатны.