Петербуржец взыскал 300 тысяч с работодателя за производственную травму

В Петербурге рабочий строительного магазина взыскал 300 тысяч рублей с работодателя из-за того, что получил производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, работник проводил подсчет товара в торговом зале. Для этого он забрался внутрь стеллажа, встал на полку, оттянул товар на себя. После этого заборные панели опрокинулись, и работник упал. При падении он ударился головой о напольное покрытие, потеряв сознание. Мужчину госпитализировали с диагнозом ушиб головного мозга, определив степень тяжести повреждения как «тяжелое».

Позднее мужчина обратился за медицинской помощью и психотерапевтической реабилитацией. Затем суд постановил, что в пользу пострадавшего с работодателя нужно взыскать компенсацию вреда в размере 300 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил строительный гипермаркет о возбуждении исполнительного производства. Денежные средства уже списали с расчетного счета компании. Деньги перевели пострадавшему, рассказали в ведомстве.