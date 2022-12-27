Стало известно, кто из россиян чаще всего интересуется автокредитами

По предварительным итогам 2022 года, возросла доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет. Рост составил 0,8%, доля достигла 14,7%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Небольшой рост доли был также отмечен и в исторически самой массовой группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,1 п.п. (до 35,3%). В то же время зафиксировано снижение доли в структуре выдачи автокредитов было зафиксировано у заемщиков старше 50 лет — на 0,9 п.п. до 21,6%.

По данным директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост интереса со стороны более молодых заемщиков в первую очередь связан с тем, что банки стали одобрять автокредиты даже в онлайн-режиме. Это, безусловно, наиболее удобный способ для молодых людей. Сказывается и то, что жители моложе 30 лет являются активными пользователями программы льготного автокредитования, говорят в ведомстве.

Сегодня, 27 декабря, в Петербурге днем возникли серьезные пробки. По данным сервиса «Яндекс пробки», заторы достигают восьми баллов. Согласно карте пробок, частично они возникли из-за перекрытий дорог. В сервисе сообщают, что на данный момент перекрыто более двух десятков дорог.

Не обошлось и без аварий: на набережной Обводного канала, Лиговском проспекте, Заневском проспекте. Погрузились в пробки Садовая улица, Невский проспект, Петроградская сторона.