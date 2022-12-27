Петербуржцам рассказали, как выбирать пиротехнику

Одно из главных развлечений в новогодние праздники — это запуск фейерверков. Однако их нужно не только грамотно использовать, но и выбирать. Петербуржский Роспотребнадзор объяснил, на что обращать внимание.

Во-первых, помните, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. Важно знать, что запрещена продажа пиротехнических изделий в неустановленных местах несанкционированной торговли: на рынках, в киосках и торговых лотках, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях.

При выборе пиротехнических устройств обязательно посмотрите на:

на срок годности изделий и дату окончания срока годности;

на отсутствие внешних повреждений упаковки;

на наличие обязательной информации для потребителя, установленной законодательством

на ограничения в отношении условий обращения,

на требования по безопасному хранению и утилизации продукции.

Ранее сообщалось, что новогодний стол всегда полон вкусной еды. Возможно, вам хочется удивить семью и близких в этот раз. Делимся рецептами блюд с вами, может быть, они вам придутся по вкусу.