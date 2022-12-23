Новогодний стол по-кроличьи: идеи и рецепты

Новогодний стол всегда полон вкусной еды. Возможно, вам хочется удивить семью и близких в этот раз. Делимся рецептами блюд с вами, может быть, они вам придутся по вкусу.

Салат «Кролик»

Почему бы не начать с блюда, связанного с символом предстоящего года. Вот что вам понадобится: Ветчина — 200 г, рис — 160 г, кукуруза консервированная — 150 г, яйца — 4 шт, лук репчатый — 60 г, огурец — 30 г, укроп свежий — 1 пучок (15 г), майонез — 80 г, соль — 1/2 ч. ложки, перец чёрный молотый — 1 щепотка.

Для украшения салата вам необходимо: сыр твёрдый — 300 г, ветчина — 60 г, маслины без косточек — 1 шт, зелень свежая — несколько веточек, морковь — несколько ломтиков.

Для приготовления вам необходимо сначала промыть рис до чистой воды, затем выложить рис в кастрюлю и залить водой из расчёта 1:2. Довести до кипения, после уменьшить огонь до минимума, варить рис до готовности — минут 15. В то же время стоит отварить яйца вкрутую в течение 10 минут после закипания.

Затем нужно очистить яйца и натереть их на крупной терке. Ветчину нарезать некрупными кубиками, лук и огурец очистить и нарезать мелкими кубиками. После этого нарежьте укроп и перемешайте все это с рисом, добавив майонез. По вкусу можно добавить соль и перец.

Далее нужно выложить салат на плоское блюдо, формируя туловище и голову кролика Сыр натереть на мелкой тёрке, оставить несколько ломтиков сыра. Из них вырезать ушки кролика и другие элементы декора. Объёмную фигурку кролика аккуратно покрыть натёртым сыром.

Из маслины можно сделать глазки, а из ветчины нос кролика.

Курица, запеченная с апельсинами

Для приготовления вам нужно купить:

тушка целой курицы – 1 шт.;

апельсин – 1,5-2 шт.;

соевый соус – 200 мл;

растительное масло – 50 мл;

чеснок – 1 головка;

соль и специи по вкусу.

Для маринада вам нужно натереть мякоть половины апельсина, измельчить чеснок. После этого добавьте соевый соус, растительное масло, соль и специи. После этого замаринуйте курицу в зип-пакете и оставьте ее в холодильнике на сутки.

На следующий день очистите курицу от измельчённого чеснока. Нарежьте апельсин круглыми дольками, очистите от кожуры. Поместите ломтики в пространство между шкурой и мясом. Несколько кусочков можно положить и внутрь курицы. Выпекайте курицу при 200 градусах в течение 1,5 часов.

Морковные капкейки

Что вам потребуется для приготовления:

2 яйца;

сахара – 140 г;

муки –150 г;

очищенной моркови – 150 г;

1 чайную ложку корицы;

1 чайную ложку разрыхлителя;

растительного масла – 100 г;

щепотку соли;

взбитые сливки и топпинг для украшения

Смешайте муку, разрыхрытель, корицу. Затем взбейте яйца, сахар и соль. Когда масса увеличится примерно в 2 раза, добавьте растительное масло и перемешайте до однородности. Смешайте взбитые яйца и сухие ингредиенты, взбейте тесто до однородного состояния.

После этого натрите морковь и смешайте это с тестом. Разложите тесто по формам для капкейков. Выпекайте при температуре 170 в течение 25-30 минут. Затем украсьте капкейки по своему усмотрению.