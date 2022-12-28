Юрист рассказала, как вернуть деньги за новогодние шоу

В Санкт-Петербурге, как и во всей России, идут мероприятия, посвященные Новому году. Тем не менее, не всем удастся их посетить. Юрист Ольга Федорова рассказала, в каких случаях можно вернуть деньги за билеты.

По ее словам, у покупателя есть возможность вернуть билеты даже в том случае, если он просто передумал. Однако этого уже не получится сделать, если решение было принято позднее, чем за десять дней до праздника.

С другой стороны, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова юриста, вернуть деньги можно и в день мероприятия, имея на то уважительную причину, например, болезнь. Важно помнить, что при таком сценарии от экс-посетителя потребуется предоставить какие-либо доказательства, например, медицинские документы.

Процесс возврата электронных и физических билетов почти идентичен. В первом случае понадобится чек и распечатка билета, во втором – его оригинал и заявление о возврате.

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