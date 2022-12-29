Петербург вошел в список популярных направлений 2022 для «компанейского» туризма

Отдыхать можно по-разному: в одиночестве, с семьей или второй половинкой. Некоторые туристы, в свою очередь, предпочитают путешествовать большими компаниями. Многие из таких путешественников отдают предпочтение Санкт-Петербургу, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе организации, опираясь на данные бронирований, можно утверждать, что наиболее популярным «компанейским» местом отдыха оказался Сочи – ему отдают предпочтение в 12% случаев.

Северная столица оказалась на почетном втором месте с 11% бронирований. Следующей в списке идет Ялта с показателем в 5%. Следом расположилась Казань. Замкнули пятерку лидеров Москва вместе с Московской областью.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что почти половина жителей Санкт-Петербурга – 48% – хотела бы сменить постоянное место жительства и обосноваться в другой стране.