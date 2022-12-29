Новогодняя неожиданность: Роскачество нашло токсичные мандарины

В преддверии Нового года россияне привычно запасаются любимыми цитрусовыми. Об осторожности при их покупке предупреждает Российская система качества, которая выявила в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, токсины.

«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов», – заявили в Роскачестве, отметив, что содержание нитратов в цитрусовых не превысило допустимые нормы.

Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовые марки «Клеменулес». Их приобрели сетях Metro, «Перекресток» и «Ашан». Также пестициды обнаружили в мандаринах «Семейная покупка» из «Ленты» и Global Village из сети «Пятерочка».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что больше половины россиян раздражает подготовка к Новому году.

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