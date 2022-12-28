Больше половины россиян раздражает подготовка к Новому году

Для многих россиян Новый год – один из главных праздников. С другой стороны, немногие могут сказать, что предпраздничная суета, нарезание салатов и мытье гор посуды не выводят их из себя. 52% граждан, в свою очередь, это раздражает.

«4% россиян никак не готовятся к празднику. Для 39% в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего, причем в прошлом году подобным могли похвастаться 44% опрошенных», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе сервиса SuperJob.

По данным проводимого ими исследования, для 9% россиян самым нелюбимым делом является готовка к празднику. Следующими в списке идут уборка и мытье посуды (8%). По 7% респондентов рассказали, что не любят выбирать подарки и раздражаются из-за общей предновогодней суеты.

Отдельно следует выделить 1% опрошенных, для которых неприятной частью праздника являются посещение корпоративных мероприятий, приглашение гостей, украшение дома, поздравление родственников, друзей и коллег. Некоторым также не нравится сборка и разборка ели, распутывание гирлянд.

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