Петербургский Роспотребнадзор предупредил о новогодних пищевых отравлениях

Новый год для многих связан со столом, полным яды. Обильное потребление различных блюд повышает риски заболевания острыми кишечными инфекциями и пищевых отравлений, предупредили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Возбудители острых кишечных инфекций (ОКИ) могут попасть в организм с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки, игрушки.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень», – говорится в сообщении ведомства. Следует также помнить о том, что зараженные вредоносными микроорганизмами продукты обычно не изменяют ни внешний вид, ни цвет, ни запах, ни вкус.

Для снижения угрозы петербургский Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от большого количества многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд. Продукты при этом следует проверять только в проверенных магазинах, мыть по необходимости. Также важно проверять срок годности и не употреблять просроченные товары.

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