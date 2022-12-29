Сыродел Олег Сирота заявил на бывшую супругу в опеку

Развод сыродела Олега Сироты может обернуться скандалом. Бывшая супруга фермера Пелагея Стерлигова рассказала, что он подал жалобу в службы опеки якобы по причине отсутствия возможности видеться с детьми. По словам женщины, сыродел общается с детьми часто, а жалоба – следствие зависти к новому ее бизнесу.

Осенью 2021 года Олег и Пелагея Сирота сообщили о расторжении брака после 11 лет совместной жизни. При этом бывшие супруги подчеркивали, что обид и претензий между ними нет.

Теперь бывшая жена подмосковного фермера заявила в социальных сетях, что бывший муж написал на нее заявление в органы опеки. Туда Пелагее Стерлиговой пришлось прийти 28 декабря, сообщает телеканал 360.

По мнению женщины, основная причина возможного конфликта – профессиональная зависть со стороны бывшего мужа, вызванная ее стремлением развивать новый бизнес.