В крупнейшем доме в Кудрово при попытке «свержения» УК вопросы с жильцами начали решать кулаками

Граждане, проживающие в жилищном комплексе (ЖК) «Новый Оккервиль» в Кудрово предприняли попытку заменить управляющую компанию «Капитал-Комфорт» на ими же созданное ТСЖ «Областная, 1». При попытке занять рабочие помещения 26 декабря группа мужчин из частной охраны начала мешать жильцам.

ЖК «Новый Оккервиль» – крупнейший многоэтажный дом в Европе, включающий 35 подъездов и 4300 квартир. Застройщиком выступает компания «Отделстрой», директором которой числится Марк Окунь.

Предпринятую 26 декабря попытку руководителей ТСЖ «Областная, 1», занять диспетчерскую и другие помещения, где находились сотрудники УК «Капитал-Комфорт» пресекла группа неизвестный мужчин, представившаяся работниками частного охранного предприятия.

«В самом большом доме Европы по адресу Кудрово, ул. Областная, 1 предпринята попытка кулаками определить кому принадлежит право управлять жильем из 4300 квартир», – написали в официальном telegram-канале администрации Ленинградской области.

По мнению одного из жильцов «Нового Оккервиля», управляющая компания нанимает неизвестных лиц для запугивания жильцов, ими же ведется захват помещений. Отключение насосов в подвалах привело к тому, что в квартиры трех парадных перестала поступать холодная вода, сообщили в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Официальных данных о проведении правоохранителями каких-либо мероприятий в отношении «Капитал-Комфорта» пока не поступало. При этом в пресс-службе администрации Ленинградской области заявили, что в комитете госжилнадзора отдают предпочтение легальному пути определения управляющей компании.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в ФКР опровергли слухи о якобы поддельных квитанциях.