Подарок с подвохом: петербуржцам назвали опасные детские игрушки

В преддверии Нового года дети ждут игрушки, а родители – закупают их в магазинах. Однако стоит помнить, что с виду безобидные плюшевые друзья и другие игрушки могут представлять угрозу для детей.

Так, например, совсем недавно стало известно, что почти все (90%) присутствующие на рынке игрушки «Хагги Вагги», выполненные в виде монстра из компьютерной игры и очень популярные у детей, оказались токсичными. Как показала проверка, проведенная Роскачеством, допустимые нормы содержания фенола в них превышены в 4 раза.

Как подчеркивает телеканал «Санкт-Петербург», одними из самых опасных детских игрушек являются те, которые содержат мелкие детали: конструкторы, роботы с батарейками и подобные. Дети могут проглотить небольшой элемент, что впоследствии приведет к нежелательным осложнениям.

В случае с мягкими игрушками важно проверять состав краски. Недобросовестные производители используют токсичные составы, которые могут навредить здоровью ребенка.