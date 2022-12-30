За весь год пассажирский морской порт Петербурга не принял ни одного судна

Морской пассажирский порт Санкт-Петербурга не принял ни одного судна в 2022 году. Скорее всего, тенденция перенесется на следующий год. Такое заявление сделал вице-губернатор Валерий Москаленко на пресс-конференции ТАСС.

Он обратил внимание, что перевозок было ноль, потому что ранее их география была страны Европы. Сейчас же, «по понятным причинам» перевозок нет.

«Соответственно, на ближайший год, а то и два, такая же тенденция сохранится», — сказал он.

Для понимания: до пандемии коронавируса пассажирский порт Петербурга принимал до 800 судов в год с 800-900 тысячами пассажиров. При этом Москаленко добавил, что порт продолжит получать меры поддержки. Например, он получает льготу по имущественным налогам на общую сумму порядка 300 миллионов рублей в совокупности.

Ранее сообщалось, что строительство трамвайной сети «Славянка» в Санкт-Петербурге получила источник льготного финансирования – инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Их одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.