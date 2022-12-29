За счет строительства трамвайной сети «Славянка» в Петербурге повяится 1,5 млн кв. метров жилья

Строительство трамвайной сети «Славянка» в Санкт-Петербурге получила источник льготного финансирования – инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Их одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.

«Рассчитываем, что к 2025 году эта трамвайная сеть общей протяженностью в 21 километр будет запущена. Будет также построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав», – сказал Александр Беглов, добавив, что трамвайные пути объединят станцию метро «Купчино», а также поселки Шушары и Славянка.

Отмечается, что завершение проекта по строительству трамвайных линий по указанному маршруту, ставшее доступным благодаря поддержке корпорации «ДОМ.РФ» позволит построить почти 1,5 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в зимние праздники коммунальщики Санкт-Петербурга будут работать без выходных.