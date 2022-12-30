Из-за неправильно припаркованного автомобиля в Петербурге произошла поножовщина

В Красногвардейском районе Петербурга произошел конфликт с поножовщиной. Причина — некорректно припаркованный автомобиль. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Поясняется, что между двумя мужчинами сначала возник словесный конфликт. Его причиной стал припаркованный автомобиль, который якобы мешал проходу. Тогда один мужчина решил наброситься на другого с ножом. В результате пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости. Его в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Виновника же задержали по «горячим следам», на него составлен протокол, уточняет источник. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет он.

Ранее сообщалось, что граждане, проживающие в жилищном комплексе (ЖК) «Новый Оккервиль» в Кудрово предприняли попытку заменить управляющую компанию «Капитал-Комфорт» на ими же созданное ТСЖ «Областная, 1». При попытке занять рабочие помещения 26 декабря группа мужчин из частной охраны начала мешать жильцам.

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