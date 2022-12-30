Пожар на танкере «Арктика» удалось локализовать

Возгорание на судне в Кронштадте удалось локализивать. Как рассказали в администрации Кронштадтского района, ничего серьезного на объекте не произошло. Сигнал о пожаре в экстренные службы поступил в пятницу, 30 декабря.

На стоящем на Кронштадтском морском заводе на ремонте судне горят две каюты площадью 10 квадратных метров каждая, сообщает 78.ru. Загорелся нефтяной танкер «Аврора». Был объявлен второй номер сложности.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга произошел конфликт с поножовщиной. Причина — некорректно припаркованный автомобиль. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Поясняется, что между двумя мужчинами сначала возник словесный конфликт. Его причиной стал припаркованный автомобиль, который якобы мешал проходу. Тогда один мужчина решил наброситься на другого с ножом. В результате пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости. Его в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.