Эксперты рассказали, как изменились цены на комнаты в Петербурге

В декабре 2022 года комната в Петербурге обходилась 2,83 миллиона рублей. За месяц этот параметр снизился на 1,93% или на 55,7 тысячи рублей. Стоимость такого вида жилья снижается уже пятый месяц подряд, утверждают эксперты агентства недвижимости «Доли.ру».

В 2022 году пик цен на комнаты пришёлся на апрель. В рамках этого месяца средняя стоимость была на уровне 3,33 миллиона рублей. В то же время, если сравнит декабрь 2022 и декабрь 2021, то изменения едва заметны. Рост составил всего 0,03% или 998 рублей.

При этом за два года средняя стоимость комнат в Петербурге выросла на 37,26% или на 769,2 тысячи, а за три года рост составил 60,59% или 1,06 миллиона рублей, говорят эксперты.

Интересно, что самая доступная в Петербурге комната находится в Кронштадтском районе. Ее площадь составляет 11 квадратных метров, а цена — 1,04 миллиона рублей.