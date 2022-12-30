Развлечения под знаком безопасности: как уберечь своих детей в новогодние праздники

Новогодние каникулы — период праздников, встреч с близкими, прогулок, катаний с горок и других развлечений. Однако есть и тёмная сторона — болезни и травмы. Петербуржский Роспотребнадзор поделился советами, как уберечь своих детей.

Если вдруг вы собираетесь на какой-то праздник, то к нему стоит готовиться заранее. Например, не будет лишним закаливание, соблюдение режима дня и полноценное питание в период праздников. Это поможет вашему малышу не заболеть.

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