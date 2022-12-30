Безвредный Новый год: советы, как отменить праздник и сохранить свое здоровье

Новый год — это огромные застолья, длящиеся не один и даже не два дня подряд. Конечно, поесть вкусно хочется, но все-таки стоит и с этим быть осторожнее. Делимся несколькими рекомендациями.

Отказ от жирного и сон

Во-первых, по возможности откажитесь от жирных соусов, по крайней мере в больших количествах. По возможности замените их на нежирную сметану или масла. Не налегайте слишком сильно на цитрусовые, так и аллергию можно схлопотать. В целом же, медики рекомендуют крупное застолье провести до 20:00, а дальше обходиться только легкими закусками. Конечно же, не злоупотребляйте и алкоголем.

Важно и не ложиться спать сразу после того, как поели. Если есть возможность, то было бы здорово организовать себе прогулку, чтобы все съеденное «улеглось». В течение праздничных каникул старайтесь прогуляться после каждого подхода к столу.

Правильно храните продукты

Хранить наготовленное в холодильнике тоже нужно уметь. Например, не забывайте про сроки годности, храните торты и пирожные в холодильнике, не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней. Также не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе, не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре.

Садитесь за стол правильно

Первое правило — не стоит пропускать завтрак, обед и ужин перед праздничным застольем. Кроме этого, не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм. Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих.

Другой важный пункт заключается в том, что нельзя перегружать организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки.