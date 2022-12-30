Петербуржцев предупредили о «желтом уровне» опасности в Новый год

Завтра, 31 декабря, в городе будет установлен желтый уровень опасности. Причина — сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в своем телеграм-канале.

Поясняется, что в этот день с 09:00 до 21:00, по информации Росгидрометцентра, в прибрежных районах Петербурга местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Из-за этого городские власти просят всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь будет очень тепло — +3…+4 градуса и дождь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, на прогулку по новогоднему Петербургу не стоит выходить без зонта. Также он порекомендовал отмечать Новый год за городом, где не будет заметна образовавшаяся слякоть.