Росавиация одобрила самолёт МС-21 с отечественными двигателями

Росавиация выдала корпорации «Иркут» одобрение самолета МС-21 с отечественными двигателями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поясняется, что на подписании документов присутствовал зампред российского правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, полученное одобрение означает то, что произведена успешная замена ключевых элементов самолёта на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла. МС-21 совершил более 160 успешных летных испытаний с ПД-14. Двигатель показал результаты, которые не уступают иностранным аналогам.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Двигатели ПД-14 — это семейство российских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 т. . Головной разработчик двигателя — АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы»