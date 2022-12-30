Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать пауэрбанк

В период сильных морозов мы нередко сталкиваемся с такой проблемой, как разряженный телефон. Сейчас же без телефона даже несколько часов современному человеку придется сложно. Отличным выходом из такой незадачи оказывается пауэрбанк. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно их выбирать.

Во-первых, стоит обратить особое внимание на емкость внешнего аккумулятора обычно указывается в миллиампер-часах — мА·ч. От этого параметра будет зависеть размер устройства и то, сколько раз вы сможете зарядить смартфон или другой гаджет. Правда, учитывайте, что реальная емкость будет меньше, чем та, которая по факту заявлена. Это вполне логично объясняется: часть энергии будет расходоваться на другие цели, в частности, на преобразование напряжения. Так что 10 тысяч мА·ч вполне могут превратиться в 7-8 тысяч.

Если вам нужен пауэрбанк для телефона, то можете остановиться на модели в 10 тысяч мА·ч. Этого вполне хватит на 1-2 подзаряда. Если же вам нужно заряжать планшет или ноутбук, то задумайтесь о моделях от 20 тысяч мА·ч. Подсчитайте емкость батареи вашего смартфона в мА·ч, и так вы узнаете, на сколько полных подзарядок хватит емкости пауэрбанка.

Также обратите внимание на имеющиеся разъемы в пауэрбанке. Желательно, чтобы там были USB Type-С USB Type-A Micro-USB.