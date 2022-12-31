Стало известно, как много петербуржцев имитируют радость в Новый год

Только у 29% петербуржцев есть новогоднее настроение. Еще 11% заявили, что имитируют радость в этот день, чтобы не расстраивать своих близких. Об этом сообщает портал SuperJob.

Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Ранее сообщалось, что только 51% опрошенных петербуржцев одобряет ель на Дворцовой площади. В то же время каждый четвертый (24%) заявляет, что главная ель города ему не нравится.

Те, кто высказывается против елки, отмечают, что она чрезмерно декорирована: «Стиль московский, купеческий, слишком много золота. Это не питерский стиль»; «Очень ляписто — все самое дорогое на себя».