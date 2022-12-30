Каждому четвертому петербуржцу не нравится ель на Дворцовой площади

Только 51% опрошенных петербуржцев одобряет ель на Дворцовой площади. В то же время каждый четвертый (24%) заявляет, что главная ель города ему не нравится. К таким выводам пришли исследователи портала SuperJob.

Те, кто высказывается против елки, отмечают, что она чрезмерно декорирована: «Стиль московский, купеческий, слишком много золота. Это не питерский стиль»; «Очень аляписто — все самое дорогое на себя».

В то же время москвичи свою главную елку на Соборной площади любят чуть больше — 54%. Напротив, каждому пятому (20%) елка не понравилась. В комментариях опрошенные чаще всего напоминают о неэкологичности такого подхода («Жалко дерево — елка в Кремле должна быть искусственной»).

Ранее сообщалось, что Новый год — это огромные застолья, длящиеся не один и даже не два дня подряд. Конечно, поесть вкусно хочется, но все-таки стоит и с этим быть осторожнее. Делимся несколькими рекомендациями.

общество


 

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