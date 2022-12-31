От коронавируса скончались еще 15 жителей Петербурга

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 30 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 708 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 102 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1225 человека. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 827 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании предписания Главного санитарного врача по Петербургу. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о постановлении № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».