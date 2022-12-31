В России проведено свыше 324,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 324,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 102 тысячи тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки выздоровели 7515 человек, выявлено 5527 случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 831 человек.

Отметим, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 30 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 708 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 102 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 1225 человека. Умерли от заболевания 15 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 827 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании предписания Главного санитарного врача по Петербургу. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о постановлении № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».