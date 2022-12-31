Си Цзиньпин заявил о новых возможностях в развитии отношений с Российской Федерацией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным в Новом году. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина Путину, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме этого, Си Цзиньпин отметил, что в 2023 году российско-китайские отношения получат новые возможности для развития.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Президент РФ отметил, что в условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость стратегического партнерства России и Китая. По словам Путина, это является стабилизирующим фактором.

Кроме этого, он обратил внимание, что между государствами были обеспечены рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. Также, со слов президента, сейчас ведется создание мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.