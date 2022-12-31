В Шушарах два сотрудника автомойки погибли из-за отравления парами нефтепродуктов

Вчера, 31 декабря, в 22:51 в Шушарах нашли тела двух неизвестных мужчин. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах. По его словам, у цистерны автомобиля Вольво обнаружены трупы мужчин. Как рассказали свидетели произошедшего, мужчины мыли цистерну и задохнулись парами нефтепродуктов.

Во время мойки один из мойщиков упал в цистерну данного автомобиля, второй мойщик полез его спасать и тоже упал. По предварительным данным погибшие: гражданин республики Беларусь и гражданин республики Таджикистан, отметил источник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в поселке Мехбаза, в Тихвинском районе Ленинградской области 28 декабря были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщает пресс-служба местного следкома.

К месту происшествия выезжали и.о. руководителя следственного отдела по городу Тихвин, руководитель ОМВД по Тихвинскому району, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Группировка выезжала под председательством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Тихоновича Сазина.