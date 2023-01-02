Четвероногий друг: кинолог рассказал, каких собак чаще заводят в Петербурге

Санкт-Петербург оказался в списке городов России, жители которых заводят четвероногих друзей чащей других. Какие именно собаки становятся компаньонами петербуржцев, рассказал президент Российской кинологической федерации (РФК) Владимир Голубев.

Согласно данным рейтинга зарегистрированных собак в единой родословной книге РФК, фаворитами по числу заводимых горожанами питомцев являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Кроме них, собак любят жители Челябинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара и Перми.

При этом в городах-миллионниках наибольшее предпочтение отдают собакам-компаньонам. Это объясняется высоким ритмом жизни. Наибольшую популярность у москвичей имеют чихуахуа, жители Северной столицы и Новосибирска, в свою очередь, предпочитают немецких шпицев. И та и другая породы собак удобны для содержания в квартире и легки в транспортировке.

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