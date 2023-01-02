В Петербурге запряженная лошадьми карета наехала на прохожих

СУ СК РФ по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту происшествия с участием лошадей, случившегося на Дворцовой площади 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования людей днём 2 января 2023 года на территории Дворцовой площади в результате наезда на них лошадьми, запряженными в карету», – сообщили в официальном telegtam-канале следственного управления.

В течение дня от жителей Санкт-Петербурга поступала информация о том, что на главной площади города испуганные лошади, запряженные в карету, налетели на толпу людей. Точное число пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жителю Ленобласти, ответственному за ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка, предъявили обвинения.