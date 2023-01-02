Жителю Ленобласти, ответственному за ДТП, в котором погибла 2-летняя девочка, предъявили обвинения

Жителю Кировского района Ленинградской области предъявили обвинения и заключили под стражу за нарушение ПДД, которые привели к аварии со смертельным исходом. Сбитая 5-летняя девочка скончалась от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области, утром 1 января 2023 года 26-летний пьяный водитель, находившийся за рулем каршеринга Kia Rio не справился с управлением, в результате чего сбил мать и двух детей – 2017 и 2019 годов рождения. 5-летняя девочка получила травмы, от которых скончалась.

«По ходатайству следственного органа обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, добавив, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что кировская прокуратура взяла под особый контроль расследование ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка.