Стало известно о количестве пострадавших петербуржцев от пожаров в новогоднюю ночь

К сожалению, новогодняя ночь не для всех проходит празднично. Не обходится в это время и без происшествий. Например, только в Петербурге от пожаров пострадало в этот день восемь человек, скончался один. Об этом сообщает местное МЧС.

Например, зафиксировано два случая попадания пиротехники в балконы жилых домов. Один из случаев, случился в Красносельском районе, по адресу Кузнецова 21. С такой же проблемой столкнулись и хозяева квартиры по улице Понтонной 13/1.

О других случаях, которые произошли в новогоднюю ночь, рассказываем в дзен-канале.

общество


 

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