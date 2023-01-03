В Петербурге скончался ветеран ВМФ в возрасте почти 102 лет

В Петербурге скончался ветеран ВМФ, участник Великой Отечественной войны Василий Джуржа. Об этом сообщается в группе «Таллинский переход» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сообщества, он ушел из жизни 2 января, не дожив до своего 102-летия несколько дней.

Война застала его на военно-морской базе Палдиски в Эстонии. Там он занимал должность командира приборного отделения батареи 62-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизион.

В январе — октябре 1942 года Джуржа находился в блокадном Ленинграде, где учился военно-морском политическом училище.