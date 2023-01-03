Иммунолог: в 2024 году грипп может перерасти в пандемию

Уже в следующем году грипп в России может перейти в пандемическую форму. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах», — сказал он в разговоре с URA.Ru.

Однако он отметил, что эта пандемия вряд ли будет сильнее, чем пандемия коронавируса. По последствиям, по смертности на первом месте будет ковид даже при ее переходе в условно сезонную форму, считает специалист.

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